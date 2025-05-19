Нагасаки позовет Россию на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки
Японский Нагасаки пригласит на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки города все страны и регионы с дипломатическими представительствами в Японии, в том числе Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.
«Мы планируем отправить приглашения всем странам и регионам, которые имеют иностранные дипломатические представительства в Японии», - рассказали власти.
При этом государствам и регионам, где расположены представительства ООН, Нагасаки намерен отправить информационное письмо с просьбой посетить город «с участием в церемонии в качестве нового шага». Приглашения на мероприятия рассылают обычно в конце мая - начале июня, их отправят, как только они будут готовы.
Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки ВВС США в 1945 году проходит в Нагасаки ежегодно 9 августа.
Ранее в мэрии японской Хиросимы рассказали, что Россия сможет присутствовать на церемонии, посвященной памяти жертв атомной бомбардировки в городе 6 августа, пишет RT.
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