В Польше Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур выборов президента
Кандидат от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и представитель крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий вышли во второй тур выборов президента Польши. Об этом заявили в государственной избирательной комиссии республики.
Ведомство подсчитало 100% голосов по итогам первого тура. Тшасковский получил 31,3% голосов, Навроцкий - 29,5%.
Кандидат от «Конфедерации» Славомир Ментцен набрал 14,8% голосов, Гжегож Браун от «Конфедерации польской короны» - 6,3%, спикер сейма Шимон Холовня - 5%, кандидат от движения «Вместе» Адриан Зандберг - 4,9%, претендент от «Левых» Магдален Беят - 4,2%.
Второй тур президентских выборов в Польше намечен на 1 июня.
Между тем в Румынии состоялся второй тур выборов главы государства, победу одержал мэр Бухареста Никушор Дан с 53,60% голосов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru