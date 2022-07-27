«Толчок для развития»: эксперты оценили снижение ставки по льготным инвесткредитам

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что именно льготное кредитование стало одним из самых эффективных и востребованных инструментов в рамках антикризисной поддержки предприятий.

«Сегодня общая сумма одобренных заявок превышает 160 миллиардов рублей. Эти ресурсы позволяют предприятиям решать вопрос пополнения оборотных средств, получать финансирование на реализацию инвестпроектов и расширение производства», – рассказал он.

Со своей стороны, коммерческий директор ООО НПП «Спецкабель» Сергей Лобанов заметил, что подобные меры превращают кризис в новые возможности для компаний.

«Для одних таковыми станут дополнительные вливания в уже действующие проекты, а для других – развитие принципиально новых для себя направлений. Кроме того, увеличение лимита займа и срока выплаты кредита расширяют горизонты перед промышленниками, позволяя максимально вложиться в развитие технологий, сделать предприятие современным и конкурентоспособным», - объяснил он.

С ним согласилась генеральный директор московского предприятия по производству осветительных установок «Аргус-М» Екатерина Степанова. По ее словам, льготный займ по ставке 3% станет толчком для развития и позитивно скажется на отрасли.

Член совета московской «Деловой России», генеральный директор, соучредитель ООО "ГЕО ОРГАНИКС", ООО "ГЕО-МЕД" Георгий Капанадзе подчеркнул, что пониженная кредитная ставка может оживить кредитную активность компаний в определенных сферах бизнеса – например, в торговой отрасли.

