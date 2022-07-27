Собянин снизил ставки по льготным инвесткредитам для промышленности до 3%

Ставки по льготным инвестиционным кредитам для промышленности снизят с 9% до 3%, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба градоначальника и правительства столицы.

Отмечается, что процентные ставки будут снижены не только для новых заемщиков, но и по ранее одобренным заявкам на кредиты. Также в столице вырастет максимальный размер займа — с 1 до 3 миллиардов рублей.

Правительство Москвы запустило программу льготного кредитования предприятий в марте в качестве антикризисной меры для смягчения последствий резкого роста ставок по коммерческим кредитам. Оператором программы стал Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Из бюджета города выделили 20 млрд рублей на субсидирование процентных ставок.

Промышленные предприятия могут рассчитывать на поддержку на приобретение оборудования, регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности, реализацию инвестпроектов для создания или реконструкции промышленной инфраструктуры в столице. Чтобы получить кредит, компания должна быть зарегистрирована в Москве, осуществлять деятельность не менее двух лет, не находиться в процессе банкротства и не иметь налоговой задолженности. Кроме того, в организации должны работать не менее 50 сотрудников (для высокотехнологичных производств) либо не менее 100 (для всех остальных).

Подробная информация о программе льготного кредитования предприятий доступна на сайте фонда поддержки промышленности и предпринимательства или по телефону организации.

