Технополис «Москва» признан лучшим среди ОЭЗ России

Особая экономическая зона (ОЭЗ) столицы «Технополис «Москва» стала лидером среди 117 площадок в V Рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон Аналитического центра «Эксперт». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в 2019 году Москве удалось войти в первую пятерку рейтинга, а в 2020-ом возглавить его благодаря развитию и постоянной работе по совершенствованию сервисов.

«Эксперты высоко оценили инвестиционную привлекательность ОЭЗ. Только в 2020 году статус резидента «Технополис «Москва» получили 22 высокотехнологичных предприятия. Четыре из них займутся технико-внедренческой деятельностью, а остальные – промышленно-производственной, - отметил Ефимов, добавив, что в ближайшие 10 лет новые резиденты намерены инвестировать в свои производства 17,6 млрд рублей.

Эксперты оценивали инвестиционную привлекательность индустриальных парков и экономических зон по таким критериям, как их местоположение, стоимость ресурсов, предлагаемые льготы, услуги и менеджмент, работа с резидентами и другим.

Фармпредприятия - резиденты «Технополис «Москва» создадут две тысячи рабочих мест

Фармацевтика, микроэлектроника, медицина, информационные технологии и современные материалы относятся к якорным отраслям ОЭЗ, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Здесь выпускают практически все: от ветеринарных препаратов до роботов-саперов и досмотрового оборудования. Только за девять месяцев 2020 года резиденты ОЭЗ произвели продукции на четверть больше, чем за аналогичный период предыдущего года, на общую сумму 12,5 млрд рублей», – сообщил он.

В столичной ОЭЗ город создает все необходимые условия для работы и развития высокотехнологичных производств. Компании, работающие на ее территории, автоматически получают доступ к системе личного кабинета, пользуются удобной инфраструктурой и напрямую взаимодействуют со столичными властями.

«О высоком уровне клиентоориентированности московской ОЭЗ говорит тот факт, что в «Технополис «Москва» присутствуют 19 сервисов из 21 анализируемого авторами рейтинга. Для предприятий-резидентов ОЭЗ предусмотрены существенные налоговые льготы», - напомнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

Резиденты не платят налог на землю, имущество и транспорт, для них действует пониженная ставка налога на прибыль. Они получают доступ к беспошлинному импорту.

Рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон с 2017 года ежегодно публикует журнал «Эксперт».

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ФОТО: technomoscow.ru
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