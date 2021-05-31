Технополис «Москва» признан лучшим среди ОЭЗ России

Особая экономическая зона (ОЭЗ) столицы «Технополис «Москва» стала лидером среди 117 площадок в V Рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон Аналитического центра «Эксперт». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в 2019 году Москве удалось войти в первую пятерку рейтинга, а в 2020-ом возглавить его благодаря развитию и постоянной работе по совершенствованию сервисов.

«Эксперты высоко оценили инвестиционную привлекательность ОЭЗ. Только в 2020 году статус резидента «Технополис «Москва» получили 22 высокотехнологичных предприятия. Четыре из них займутся технико-внедренческой деятельностью, а остальные – промышленно-производственной, - отметил Ефимов, добавив, что в ближайшие 10 лет новые резиденты намерены инвестировать в свои производства 17,6 млрд рублей.

Эксперты оценивали инвестиционную привлекательность индустриальных парков и экономических зон по таким критериям, как их местоположение, стоимость ресурсов, предлагаемые льготы, услуги и менеджмент, работа с резидентами и другим.