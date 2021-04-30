Стоматологии Москвы восстановили докризисные обороты

Оборот стоматологических клиник в Москве в марте достиг 4,4 млрд рублей, что больше показателей марта прошлого года на 37%. Стоматологическая отрасль полностью восстановилась после ограничений, с которыми она столкнулась из-за пандемии коронавируса в апреле-июне 2020 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, все пострадавшие от ограничений отрасли московской экономики, показали в марте рост в среднем на 32%.

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Пуртов напомнил, что в начале апреля прошлого года все частные стоматологии приостановили деятельность, а государственные поликлиники могли оказывать только экстренную стоматологическую помощь. В результате обороты стоматологий, составлявшие в феврале 3,5 млрд рублей, в апреле упали до 800 млн рублей. Сняты ограничения на деятельность частных стоматологий были в середине июня.

Цены на услуги дантистов в столице за год выросли в среднем на 3,7%. Таковы данные Аналитического центра Москвы. Специалисты связывают это с повышением стоимости импортных препаратов, используемых в лечении, реставрации и протезировании зубов.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:ПоликлиникиЗдравоохранение
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