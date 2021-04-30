Стоматологии Москвы восстановили докризисные обороты

Оборот стоматологических клиник в Москве в марте достиг 4,4 млрд рублей, что больше показателей марта прошлого года на 37%. Стоматологическая отрасль полностью восстановилась после ограничений, с которыми она столкнулась из-за пандемии коронавируса в апреле-июне 2020 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, все пострадавшие от ограничений отрасли московской экономики, показали в марте рост в среднем на 32%.