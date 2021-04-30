Ефимов: В 26 бывших промзон Москвы вложат более триллиона частных инвестиций
В апреле на заседаниях Градостроительно-земельной комиссии города Москвы были одобрены проекты комплексного развития 26 участков бывших промышленных зон, в реализацию которых инвестируют более одного триллиона рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в будущем на территориях появятся современные экологичные производства, а также объекты социального назначения.
«Реализация этих проектов позволит городу получить более 80 тысяч рабочих мест. Планируемый объем частных инвестиций превышает один триллион рублей, а бюджетный эффект составит более 125 млрд рублей в год», - добавил заместитель мэра.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров отметил, что участки расположены в разных городских округах, на них планируется возвести более 4,2 миллионов квадратных метров недвижимости.
«Сроки реализации проектов в зависимости от территории составят от 4 до 15 лет», - отметил руководитель.
Ранее были приняты решения еще по четырем территориям бывших промзон: «Братцево», «Чертаново», «Южное Бутово» и «Алтуфьевское шоссе». Там появятся объекты производственного и общественно-делового назначения. А на бывших производственных зонах «Южное Бутово» и «Алтуфьевское шоссе» планируется также провести жилую застройку и возвести объекты под образовательные и спортивные цели, а также цели здравоохранения. Планируемый объем инвестиций составит почти 82 миллиарда рублей, а ожидаемый бюджетный эффект для города превысит 4,9 миллиарда рублей в год.
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