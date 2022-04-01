Столичный сектор высоких технологий при поддержке города сохранит высокий темп развития

Москва заинтересована в поддержании темпа и дальнейшем развитии высоких технологий в новых экономических условиях, поэтому столичные предприятия, выпускающие такую продукцию, уверены, что город не оставит их без поддержки, которая особенно необходима в связи с переходом на импортозамещение, заявил генеральный директор НПП «Темп» им.Ф.Короткова Денис Иванов.

«Наше предприятие имеет статус промкомплекса г. Москвы, мы многократно пользовались различными мерами поддержки, направленными на развитие высокотехнологичных производств в столице. В частности, такие меры позволяют значительно быстрее обновлять основные фонды, приобретать производственное оборудование, осваивать новые технологии и виды продукции. В современных условиях особенно остро стоят вопросы импортозамещения, поэтому наше предприятие активно развивает проекты в данном направлении не только в авиации – области своей основной деятельности, но и в интересах металлургической промышленности, автопрома и ряда других отраслей. Уверены, что в сложившейся ситуации город еще более активно поддержит темп развития высоких технологий в столице, поэтому информацию о новых мерах воспринимаем с большим энтузиазмом», - рассказал Иванов.

Ранее мэром столицы Сергеем Собяниным было принято решение о дополнительном направлении 10 миллиардов рублей в Московский Фонд поддержки промышленности. Эти средства помогут столичной промышленности адаптироваться к работе в условиях изменений логистических цепочек и внешнего давления.

Промышленные предприятия сегодня столкнулись с проблемой поставок сырья, комплектующих, изменением схемы работы поставщиков, а также резким повышением стоимости кредитования, что привело к дефициту оборотных средств у многих предприятий, сообщил вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Дополнительные средства, которые будут направлены в Фонд, пойдут на компенсацию части процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования и реализацию инвестиционных программ», - пояснил он.

