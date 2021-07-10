Столичный электротранспорт получит комплектующие от резидента ОЭЗ «Технополис «Москва»

«Сегодня большая часть батарей и тягового оборудования для пассажирского электротранспорта, курсирующего в столице, произведена резидентом ОЭЗ Москвы. Ранее он уже изготовил и поставил комплектующие для 400 столичных электробусов, а в этом году поставит аккумуляторные батареи для еще 200 подобных машин», - отметил заместитель мэра.

В настоящее время московский парк электробусов достиг 650 машин, а к декабрю увеличится до одной тысячи единиц.

«Резидент ОЭЗ Москвы для оборудования электробусов использует литий-титанатные аккумуляторные батареи, что позволяет машинам проезжать 40-50 километров на одном заряде, тратя на подзарядку всего от 6 до 10 минут. Кроме того, применяемые инженерные решения дают возможность электробусам работать даже при рекордно низких и высоких температурах, что очень актуально для переменчивой погоды столицы», - пояснил глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Компания получила статус резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» в начале 2021 года. Это позволит компании существенно экономить на налогах и других обязательных платежах, а также вкладывать дополнительные средства в развитие сервисного обслуживания поставленного оборудования.

Так, на площадке «Алабушево» появится завод по производству аккумуляторов для электробусов и серийному выпуску электрогрузовиков. По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дёгтева, объем инвестиций проекта составляет 375 млн рублей. Благодаря новому производству планируется производить до одной тысячи комплектов аккумуляторных батарей и 500 электрогрузовиков ежегодно.

В конце 2020 года компания DriveElectro представила первый в России грузовик на электрической тяге Moskva. Электромобиль был передан крупнейшему в стране ритейлеру «Магнит» для тестовой эксплуатации. В случае успешного испытания автомобиля, компания планирует произвести для ритейлера на собственном заводе еще 200 электрогрузовиков.

Напомним, пять площадок общей площадью 223,3 га объединены в особую экономическую зону «Технополис «Москва»: одна - в Печатниках и четыре в Зеленограде: «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем». В настоящий момент на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.

