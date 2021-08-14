Более 80 социальных и спортивных объектов построено в промзонах Москвы за 10 лет

Более 80 социальных объектов различного назначения построено в Москве за прошедшие десять лет в рамках проектов реорганизации промышленных зон за счёт бюджета и инвесторов. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Программа реорганизации промышленных и производственных зон направлена не просто на вовлечение в хозяйственный оборот пустующих территорий и старых сооружений, но и на создание качественной и комфортной городской среды. Именно поэтому в рамках таких проектов строится не только жильё, но вся необходимая сопутствующая инфраструктура», – пояснил Бочкарев.

Как уточнил заместитель мэра, с 2011 года на этих территориях построено 30 детских садов, 22 школы, 13 спортивных сооружений, 9 культурных объектов и 8 поликлиник. Значительную часть из них возвели девелоперы в рамках проектов реорганизации промзон.

«Это взаимовыгодное сотрудничество и для города, и для инвесторов, которые понимают, что, принимая решение о покупке жилья, люди ориентируются не только на расположение дома, саму квартиру, но и на наличие рядом необходимой инфраструктуры», – подчеркнул Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра отметил, что принцип комплексного развития столичных районов позволяет решать также вопросы создания рабочих мест:

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу по комплексному развитию бывших производственных площадок с обязательным созданием рабочих мест. Всего, начиная с 2011 года в промзонах построено около 10 миллионов квадратных метров нежилой недвижимости, которая дает городу новые места приложения труда».

Один из примеров успешного проекта редевелопмента бывшей промзоны - «Октябрьское поле». На этой территории на северо-западе Москвы создается полноценная городская среда, отметила Татьяна Тихонова - генеральный директор компании «РГ-Девелопмент», которая осуществляет данную застройку.

«Нам удалось сделать по-настоящему сбалансированный квартал, включающий современное жилье, несколько детских садов, школу, поликлинику, новые рабочие места, общественные пространства, зеленые зоны для прогулок и занятий спортом. Кстати, в рамках первой очереди застройки квартала по договору о КРТ мы возводим поликлинику и школу, которые к моменту заселения домов уже откроют свои двери», – рассказала Тихонова.

Сейчас на территории «Октябрьского поля» ведется строительство школы для 800 учащихся. Также возводится жилой дом с пристроенной поликлиникой и стоматологией на 150 посещений в смену. Завершить работы планируется к концу 2022 года. В июле получено разрешение на строительство новой очереди, включающей четыре жилых корпуса и детский сад, закончить проект предполагается в третьем квартале 2023 года.

