Стартовала серия семинаров в рамках проекта «Лучшие практики Москвы»

Стартовал коммуникационный проект «Лучшие практики Москвы», в ходе которого специалисты столичного Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений проведут ряд выездных семинаров в различных российских субъектах. Первые из них состоялись в Карелии 26 апреля.

В Москве постоянно тестируются новые механизмы развития городов, которые потом дорабатываются и успешно применяются. Это дает возможность наращивать инвестиционную активность и создавать удобные условия для ведения почти любой предпринимательской деятельности. На каждый рубль из бюджета Москвы сегодня приходится три рубля частных инвестиций. Таким образом, большинство столичных инвестиций в инфраструктуру стало самоокупаемыми в течение 10–15 лет.

По словам первого заместителя начальника Управления заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Марии Деруновой, столица стала одной из первых использовать разнообразные механизмы государственно-частного партнерства. Сегодня деньги инвесторов успешно задействуются в работе над социально значимыми проектами. Уже сегодня Москва подписала шесть концессионных соглашений по созданию онкоцентра, строительству дублера Кутузовского проспекта, инновационного учебного заведения в Сколково, трех объектов водоотведения для обращения с иловым осадком сточных вод и гостиницы. Кроме того, по десяти офсетным контрактам город обеспечивается медицинскими изделиями, медикаментами и продуктами питания.

Дерунова добавила, что ценность подобного опыта увеличивается в условиях адаптации российской экономики к новым условиям. Сегодня расширяется партнерство московских специалистов с коллегами из других российских регионов. В рамках проекта «Лучшие практики Москвы» эксперты проведут встречи с органами исполнительной власти и региональными инвесторами, а также помогут адаптировать столичный опыт к реалиям других регионов.

Всего семинар посетили порядка 70 слушателей, в том числе представители крупных корпораций и органов исполнительной власти. Среди них сотрудники министерств Карелии, городской администрации и банков.

Директор ГБУ «Агентство промышленного развития Москвы» Анастасия Ходасевич выступила с докладом о комплексном развитии неэффективно используемых территорий и бывших промзон, не имеющем аналогов в России. Она рассказала, как успешно преобразовывать заброшенные площадки, размещать на них современные заводы, а также обеспечивать жителей региона рабочими местами.

Выступил на встрече и Начальник Управления автоматизации закупок малого объема и оперативных сделок Департамента города Москвы по конкурентной политике Антон Прокофьев. Он рассказал участникам встречи о портале поставщиков, который помогает представителям малого и среднего бизнеса снабжать товарами и услугами медицинские и образовательные учреждения, а также органы исполнительной власти. Сегодня на нем зарегистрированы бизнесмены из 40 российских субъектов.

В свою очередь заместитель директора ГБУ «Городское агентство управления инвестициями», подведомственного Департаменту инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Ярослав Сорокин рассказал слушателям о применяемых Москвой формах государственно-частного партнерства. Он осветил в своем докладе опыт заключения офсетных контрактов, концессий и контрактов жизненного цикла.

А глава министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия Олег Ермолаев назвал регион динамично развивающимся. По его словам, вложения в основной капитал по итогам прошлого года составили 95,6 млрд, что на 16,9 млрд рублей больше показателей 2021 года в действующих ценах. Министр добавил, что Карелия занимает седьмое место в России и лидирует на Северо-Западе страны по динамике инвестиций за пять лет. В заключение Ермолаев заявил, что правительство региона готово к обмену опытом и взаимодействию с другими российскими регионами.

