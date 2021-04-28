Спрос на облигации правительства Москвы превысил предложение в два раза

Столичные власти подвели итоги аукциона по размещению облигаций 72-го выпуска города Москвы, в ходе которого было размещено 32,7 млн облигаций на общую сумму 32,6 млрд рублей.

«Спрос на облигации Правительства Москвы в 2,3 раза превысил объем нашего предложения: всего на аукцион 72-го выпуска было подано 94 заявки, объем спроса составил 79,3 млрд рублей.

По итогам аукциона доходность облигаций была определена в 6,73%, что превышает доходность ОФЗ лишь на 53 базисных пункта и соответствует нашим ожиданиям», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, эта ставка ниже уровня удорожания масштабных проектов развития, то есть заимствование средств на рынке для дальнейшего инвестирования выгодно для города.

Ефимов напомнил, что все средства от размещения облигаций город направит на реализацию инфраструктурных проектов, приостановка и последующее возобновление которых за счет собственных средств обойдутся городу дороже, чем выход на рынок заимствований.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова назвала итоги аукциона успешными.

По ее словам, облигации распределились среди широкого круга инвесторов - негосударственных пенсионных фондов, банков, страховых компаний, нерезидентов и физических лиц. Результаты торгов полностью подтвердили заинтересованность институциональных инвесторов в приобретении ценных бумаг Москвы, добавила министр.

В ходе аукциона в ПАО Московская Биржа инвесторам были предложены 35 миллионов облигаций с постоянным купонным доходом номиналом в 1000 рублей со сроком обращения 3 года и ставкой купонного дохода в 6,55% годовых. Ожидаемый диапазон доходности, установленный эмитентом, – 50-60 базисных пунктов к MOEX GCURVE (сроком до погашения 3 года).

