Справки о правах на жилье москвичи смогут получать только онлайн

Госуслугу о предоставлении справок на жилье с 1 апреля в Москве можно будет получить только онлайн. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

С 2014 года эта услуга предоставлялась как в электронном, так и в бумажном виде. По словам заммэра, это самая популярная госуслуга департамента городского имущества в имущественно-земельной и жилищной сферах - она позволяет получить документы, необходимые для операций с недвижимостью.

«В 2020 году за этой госуслугой обратились более 35 тысяч раз, каждый десятый заявитель использовал электронный формат. С 1 апреля ее можно будет получить в исключительно электронном виде на портале mos.ru. Подать заявление, получить информацию и документы, а также наблюдать за ходом оказания госуслуги можно в личном кабинете онлайн в любое удобное время», — рассказал Ефимов.

Услуга предоставляется в течение 14 рабочих дней.

Онлайн-услуги в имущественно-земельной и жилищной сферах развиваются Департаментом городского имущества совместно с департаментом информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».

Для того, чтобы получать госуслуги в электронном виде, необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru. Юрлицам нужно получить электронную подпись, а гражданам потребуется полный доступ к личному кабинету.