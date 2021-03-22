Справки о правах на жилье москвичи смогут получать только онлайн
Госуслугу о предоставлении справок на жилье с 1 апреля в Москве можно будет получить только онлайн. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
С 2014 года эта услуга предоставлялась как в электронном, так и в бумажном виде. По словам заммэра, это самая популярная госуслуга департамента городского имущества в имущественно-земельной и жилищной сферах - она позволяет получить документы, необходимые для операций с недвижимостью.
«В 2020 году за этой госуслугой обратились более 35 тысяч раз, каждый десятый заявитель использовал электронный формат. С 1 апреля ее можно будет получить в исключительно электронном виде на портале mos.ru. Подать заявление, получить информацию и документы, а также наблюдать за ходом оказания госуслуги можно в личном кабинете онлайн в любое удобное время», — рассказал Ефимов.
Услуга предоставляется в течение 14 рабочих дней.
Онлайн-услуги в имущественно-земельной и жилищной сферах развиваются Департаментом городского имущества совместно с департаментом информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».
Для того, чтобы получать госуслуги в электронном виде, необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru. Юрлицам нужно получить электронную подпись, а гражданам потребуется полный доступ к личному кабинету.
«Для этого после регистрации на mos.ru необходимо подтвердить свою личность. Это можно сделать онлайн, введя паспортные данные и СНИЛС в разделе «Мои документы», после чего привязать подтвержденную учетную запись на портале gosuslugi.ru или Сбер ID», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
За подтверждением личности также можно обратиться с паспортом в любой центр госуслуг «Мои документы», где нужно будет заполнить заявление с указанием СНИЛС.
Получение госуслуг онлайн избавляет горожан от необходимости лично посещать органы власти и экономит их время. В случае возникновения вопросов при подаче заявления, можно будет воспользоваться звонком «горячей линии» или видеоконсультациями департамента городского имущества.
Если у жителя не получится самостоятельно оформить госуслугу или нет доступа в интернет, то он может обратиться в центры «Мои документы», где ему предоставят компьютер и помощь специалиста.
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