Два новых промышленных технопарка появятся в Москве

«Совокупный объем планируемых инвестиций в рамках двух проектов превышает 1,6 млрд рублей, также будут созданы 330 рабочих мест», — сказал заммэра.

В создание технопарка в Царицыно инвестор вложит 350 млн рублей, в результате появится комплекс для высокотехнологичных предприятий, построенный с учетом современных экостандартов. Проект предусматривает разделение объекта на четкие функциональные зоны, оснащение его современным инженерным оборудованием и развитой IT- инфраструктурой. В технопарке появятся 130 новых рабочих мест.

«Технопарк в районе Южное Медведково на северо-востоке столицы также станет удобной площадкой для размещения промышленных предприятий разного профиля», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров, добавив, что в этот проект инвестор намерен вложить почти 1,3 млрд рублей. В технопарке будут созданы рабочие места для 200 сотрудников.

В промышленном секторе столицы сейчас реализуется более 40 масштабных инвестиционных проектов. Ожидаемый объем инвестиций по ним составит более 80 млрд рублей, кроме того они дадут городу свыше 23 тысяч новых рабочих мест.



