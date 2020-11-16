Составлен рейтинг «антикризисных» московских компаний

Компания «Озон» возглавила рейтинг московских предприятий, продемонстрировавших феноменальный рост во время пандемии на фоне провала целых отраслей. Выручка «Озона» за первое полугодие 2020 года выросла на 152% и достигла 77,4 млрд рублей.

Топ-10 антикризисных компаний был составлен журналом «Компания». В десятку лидеров вошли также два других представителя ритейла — «Утконос ОНЛАЙН» и ВкусВилл, девелопмента — ПИК и «Инград», фармацевтической отрасли — «Биннофарм» и «Протек», химпрома Faberlic, IT-сектора — NtechLab и курьерской доставки — B2CPL.

«Пандемия и её последствия существенно ускорили цифровую трансформацию и переход в онлайн тех предприятий, которые ранее концентрировались на офлайн-спросе. Это демонстрирует рейтинг компаний, показавших взрывной рост в пандемию», - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, рост онлайн-продаж позволил поддержать общий оборот торговли даже в период, когда торговые центры были закрыты. Период самоизоляции дал импульс развитию всего онлайн-сектора, и его рост продолжится и после пандемии.

В рейтинге также отражается рост фармацевтической отрасли и химического производства.

«Московская промышленность быстро адаптировалась к взрывному росту спроса на санитайзеры, средства для дезинфекции, средства индивидуальной защиты, и сегодня не только обеспечивает потребности города, но и поставляет свою продукцию на экспорт», - отметил Ефимов.