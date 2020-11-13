Предприниматели Москвы сэкономят более 690 млн рублей в год на налогах
Мосгордума приняла в двух чтениях проект закона, который освобождает от торгового сбора межрегиональные ярмарки и продлевает действие нулевой ставки торгового сбора для объектов бытовых услуг и культуры. Всего благодаря новым льготам общий объем экономии этих предприятий составит более 690 млн рублей в год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Существующую в Москве льготу для ярмарок выходного дня решено распространить на межрегиональные ярмарки. Они специализируются на продаже сельхозпродукции и продовольственных товаров из регионов России и стран-членов Евразийского экономического союза и поэтому играют большую роль в обеспечении жителей продуктами питания и способствуют развитию и укреплению торгово-экономического сотрудничества с субъектами Российской Федерации», - подчеркнул Владимир Ефимов.
Кроме того, на пять лет - до 31 декабря 2025 года продлено освобождение от торгового сбора для торговли в кинотеатрах, театрах, музеях, планетариях, цирках, а также в культовых зданиях и на относящихся к ним земельных участках.
По словам Ефимова, подобные меры позволят снизить налоговую нагрузку на предприятия, оказывающие социально значимые виды услуг, в том числе для льготных категорий граждан - детей, инвалидов и пенсионеров.
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