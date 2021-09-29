Составлен перечень нежилой недвижимости для налогообложения по кадастровой стоимости в 2022 году

На официальном сайте Мэра Москвы опубликован предварительный перечень нежилых объектов, налог на имущество по которым в 2022 году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости. Окончательный перечень будет утвержден Правительством Москвы до 30 ноября 2021 года.

Данный список опубликован, чтобы заранее проинформировать владельцев о том, соответствует ли их недвижимость критериям налогообложения от кадастровой стоимости, чтобы они смогли скорректировать эти сведения, если они неактуальны. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

«В предварительном перечне - около 38 тысяч объектов коммерческой недвижимости совокупной площадью 99,2 млн. кв. метров. По сравнению с 2021 годом число объектов в перечне выросло на 4% – в основном за счет увеличения числа нежилых помещений и зданий, признанных торгово-офисными по результатам обследований, проведенных Госинспекцией по недвижимости», - сообщил министр.

Он напомнил, что в Москве с 2014 года начался перевод торгово-офисной недвижимости на налогообложение от кадастровой стоимости. Для того чтобы этот переход был плавным, город установил пониженные налоговые ставки – от 0,9% в 2014 году до 2% с 2023 года.

Узнать, какие объекты недвижимости включены в предварительный перечень, а также ознакомиться с порядком действий в случае несогласия с включением объекта в данный список можно на официальном сайте мэра Москвы при помощи специального сервиса.

