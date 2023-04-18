Сороковой регион присоединился к госзакупкам на Портале поставщиков Москвы

Пензенская область стала сороковым регионом, присоединившимся к госзакупкам на столичном Портале поставщиков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, Портал поставщиков Москвы стал универсальной площадкой для проведения закупок малого объема за десятилетие своего существования. Благодаря этому Порталу повышается экономическая эффективность малообъемных закупок, развивается открытость и прозрачность процедур, а также увеличивается спрос на товары отечественных производителей. Ефимов подчеркнул, что любой российский регион может подключиться к ресурсу, заключив соответствующее соглашение со столицей. Отмечается, что на данный момент Портал поставщиков Москвы обеспечивает потребности 55,1 тысячи заказчиков из разных регионов России. Каждый день на электронной площадке заключается 1,5 тысячи контрактов, а в каталоге предлагаемой продукции представлены более двух миллионов уникальных наименований.

Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что пензенские производители активно подключаются к ресурсу. Более 850 поставщиков региона уже зарегистрировали на Портале.

Заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев пояснил, что для пользователей Портала из регионов существует возможность проведения совместных закупок, подборки предложений по местонахождению поставщика. Также региональные посетители сервиса смогут воспользоваться всеми остальными цифровыми возможностями платформы, включая создание сайта-визитки, где можно разместить нормативно-правовые акты того или иного региона и актуальную информацию по нему.

По итогам 2022 года порядка 30% контрактов заключили на Портале с исполнителями из других регионов. Благодаря логическому сервису, доступному на площадке, поставщики могут рассчитать предварительную стоимость отгрузки товаров, но и заключить договор с подходящей логистической компанией.

