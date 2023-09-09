В Москве в рамках КРТ реорганизуют участок на проспекте Маршала Жукова
В московском районе Строгино построят более 1,35 млн «квадратов» недвижимости на месте неэффективно используемого участка на проспекте Маршала Жукова, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Общий объем инвестиций в редевелопмент площадки оценивается более чем в 144 млрд рублей», - отметил Ефимов.
По его словам, реорганизации пройдет в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Реализация проекта позволит создать в Строгино более 13 тыс. рабочих мест. Сейчас часть этой земли занимает свалка, также там находятся старые здания и склады, автомастерские и ряд других объектов.
Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, в рамках проекта на проспекте Маршала Жукова построят 955 тыс. «квадратов» жилья.
«Еще 400,5 тыс. кв.м. займут современные производства, общественно-деловые и социальные объекты. В их числе гостиница, детские сады и школы», - добавил Гаман.
При этом он отметил, что новые детсады рассчитаны на 950, а школы – на 1,9 тыс. детей.
В рамках программы КРТ в Москве создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируется комфортное жилье, дороги и инфраструктура. На сегодняшний день в столице реализуются 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. гектаров.
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