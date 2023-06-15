В ОЭЗ «Технополис Москва» к концу года откроются 30 новых предприятий

На площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» откроются более 30 высокотехнологических предприятий, сообщил на ПМЭФ заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что с начала года на базе ОЭЗ уже запущено 11 производств, будут открыты еще 20 высокотехнологичных предприятий.

«Они смогут обеспечить город востребованной и инновационной продукцией, создадут новые рабочие места», – сказал Ефимов.

На производствах будут выпускать мультимедийные устройства для автомобилей, медицинскую технику, лекарства, программное обеспечение, различное оборудование и другую продукцию.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что восемь производств будут запущены на площадке «Печатники», столько же – на площадке «Руднево», еще восемь – на зеленоградской площадке «Алабушево».

На шести площадках свои производства разместили более 200 компаний, из них свыше организаций 90 являются резидентами ОЭЗ. Этот статус дает им льготы и преференции, в том числе освобождение от уплаты ряда налогов и беспошлинный ввоз необходимой продукции, рассказал гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

