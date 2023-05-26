Столичные власти одобрили мясокомбинату льготный инвесткредит на 3 млрд рублей
Московские власти одобрили льготный инвестиционный займ на сумму более трех миллиардов рублей от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства одному из крупнейших столичных изготовителей мясных продуктов питания — «ПК «Элитгрупп инвест». Фонд компенсирует заводу часть процентов, а денежные средства предприятия потратит на свое развитие. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, процентная ставка по кредиту составляет 3%. Предприятие сейчас занимается возведением второй очереди завода по производству продукции из переработанного мяса. Благодаря ее открытию работу получат 300 москвичей, отметил Ефимов.
По словам главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, на новой площадке будет налажен выпуск мясных и мясорастительных консервов из индейки, свинины, курицы и говядины в жестяной и ламистерной таре. Отмечается также, что Москва готова предоставить предприятию в аренду землю без проведения торгов.
Деньги, выделенные в рамках программы льготного инвестиционного кредитования, предприятия могут потратить на покупку прав на результаты интеллектуальной деятельности, приобретение нового оборудования, создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru