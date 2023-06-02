Компании-резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» сэкономили почти 2 млрд рублей за счет налоговых льгот

Предприятия Москвы, ставшие резидентами ОЭЗ «Технополис Москва», по итогам прошлого года сэкономили за счет налоговых льгот 1,9 млрд рублей. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов. По его словам, это вдвое увеличивает показатели по экономии за 2021 год.

«Всего за последние шесть лет им удалось сэкономить почти 6 миллиардов рублей», – уточнил вице-мэр.

Он также отметил, что большая часть льгот связана с поступлениями в столичный бюджет.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что больше остальных 666 млн рублей сэкономили на льготах компании, работающие в области хранения и обработки данных, информационной безопасности и программного обеспечения.

На втором месте, по словам Овчинского, с результатом в 538 млн рублей – предприятия медицинского профиля, а замкнули призовую тройку производители микроэлектроники, оптики и робототехники с экономией в 407 млн рублей.

Гендиректор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев подчеркнул, что на каждый рубль предоставленных резидентам особой экономической зоны налоговых льгот, пришлось 16,5 рубля инвестиций, которые компании направляли затем на развитие производства.

