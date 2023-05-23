Инвестиции в производства по офсетным контрактам превысят 19 миллиардов рублей

Вице-мэр Владимир Ефимов заявил, что инвесторы вложат 19,2 миллиардов рублей в создание производств в рамках офсетных контрактов.

«В Москве заключено уже 11 офсетных контрактов. По ним город будет закупать лекарственные препараты, медицинские изделия, детское питание и системы хранения для архивов», - сказал Ефимов.

Столичные власти гарантируют, что течение нескольких лет будут закупать у инвесторов выпускаемую продукцию. Общий объем закупки превысит 90 миллиардов рублей.

В этом году, по словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, уже подписано шесть контрактов с инвесторами.

«Совокупный объем инвестиций по новым контрактам составит почти пять миллиардов рублей», – уточнил Овчинский.

Офсетные контракты в Москве заключают с 2016 года. В прошлом году был снижен с одного миллиарда до ста миллионов минимальный порог инвестиций для работы в рамках офсетного контракта. Еще одно нововведение – возможность заключать офсеты с несколькими регионами. В таком случае инвестиции должны быть не меньше 400 миллионов рублей, а в случае с закупками, проводимыми в 2022–2023 годах, – 100 миллионов рублей.

