Ефимов: ТПУ «Кунцевская» получит общественно-деловой комплекс
В составе транспортно-пересадочного узла «Кунцево» появится общественно-деловой комплекс. Для его строительства в рамках реализации масштабного инвестпроекта столичные власти предоставили в аренду земельный участок. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Комплекс будет включать в себя офисы, магазины и кафе и развлекательные объекты. Его площадь составит 30 тысяч квадратных метров. Отмечается, что объект будет возведен в шаговой доступности от метро.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что земельный участок на Молдавской улице был выделен в аренду сроком на пять лет без проведения торгов. В течение этого срока инвестор должен завершить строительство комплекса.
Транспортно-пересадочный узел формируется на базе трех одноименных станций московского метрополитена «Кунцевская» Филевской, Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru