Ефимов: ТПУ «Кунцевская» получит общественно-деловой комплекс

В составе транспортно-пересадочного узла «Кунцево» появится общественно-деловой комплекс. Для его строительства в рамках реализации масштабного инвестпроекта столичные власти предоставили в аренду земельный участок. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Комплекс будет включать в себя офисы, магазины и кафе и развлекательные объекты. Его площадь составит 30 тысяч квадратных метров. Отмечается, что объект будет возведен в шаговой доступности от метро.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что земельный участок на Молдавской улице был выделен в аренду сроком на пять лет без проведения торгов. В течение этого срока инвестор должен завершить строительство комплекса.

Транспортно-пересадочный узел формируется на базе трех одноименных станций московского метрополитена «Кунцевская» Филевской, Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линии.

