Ефимов: Экономика Москвы получила от китайских инвесторов 900 млн долларов

Суммарный объем прямых иностранных вложений из Китая составил более $900 млн. Об этом в ходе Российско-Китайского бизнес-форума в Шанхае заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, по состоянию на прошлый год вкладчики из Китая инвестировали в столичную экономику $910 млн. Почти половину этой суммы составили расходы на строительство и операции с недвижимостью. Треть всех вложений были затрачены на страховую и финансовую сферы, а свыше 16% — на промышленность, заявил Ефимов.

В столице работают организации, осуществляющие дистрибьюторскую, коммерческую и научно-исследовательскую деятельность с привлечением средств из Китая. Спектр отраслей, в которых они трудятся, весьма широк — энергетика, строительство, химическая промышленность, производство легковых автомобилей и автотранспортных средств, машин и аппаратуры, электротехнического оборудования, мобильных и фиксированных терминалов.

По словам главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, у Москвы большой потенциал для размещения китайских предприятий. Для привлечения капитала столица совершенствует инновационную инфраструктуру и предоставляет площадки для локализации компаний.

Овчинский отметил, что китайские предприниматели могут воспользоваться услугами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Он особо подчеркнул, что на резидентов ОЭЗ распространяется режим свободной таможенной зоны: все товары и оборудование освобождаются от уплаты таможенных сборов и налогов.

Кроме того, резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» могут существенно уменьшить региональную налоговую нагрузку: обнулить затраты по транспортному налогу и налогу на имущество. Также в санкционных условиях введен мораторий на индексацию арендных ставок.

В частности, на территории ОЭЗ «Технополис Москва» начнет работу предприятие по производству SIM-карт корпорации «Исткомпис РУС». Ее ключевой акционер — китайская фирма Eastcompeace Technology. Ей принадлежат свыше 80% акций компании.

