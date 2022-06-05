Шестой дата-центр построят в технополисе «Москва»

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» начал строить еще один дата-центр, специализирующийся на работе с большими данными. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня в технополисе «Москва» успешно работают пять дата-центров. IT-предприятие – резидент ОЭЗ получило разрешение на строительство шестого объекта и уже приступило к его возведению на территории площадки «Печатники»», – рассказал заместитель мэра.

По его словам, строительно-монтажные работы и мероприятия по пуско-наладке инженерных систем планируется завершить в 2022 году.

Вице-мэр Ефимов: 1,3 тысячи новых рабочих мест появилось в Технополисе “Москва”

Общий объем инвестиций в проект составит более 120 миллионов рублей, добавил Ефимов.

Площадь нового центра обработки данных составит около 850 квадратных метров, мощность – ориентировочно 2,5 мегаватта. Здесь планируется создать 27 рабочих мест.

«Услуги и мощности нового дата-центра будут предоставляться как резидентам ОЭЗ «Технополис “Москва”» в рамках промышленной кооперации, так и иным государственным и коммерческим заказчикам», – отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Резидент информационно-коммуникационного кластера столичной ОЭЗ предоставляет услуги хранения, обработки и анализа больших данных заказчикам из любых сфер, где требуются вычислительные мощности, направленные на работу с большими данными. Среди этих сфер городская цифровизация, видеоаналитика, машинное обучение, цифровая реклама, изучение аудитории и ее предпочтений», – уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

Компании столичной ОЭЗ инвестировали в создание и развитие дата-центров более девяти миллиардов рублей. Они обслуживают десятки тысяч клиентов и обеспечивают работой свыше 300 специалистов.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса Экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы
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