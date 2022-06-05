Шестой дата-центр построят в технополисе «Москва»

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» начал строить еще один дата-центр, специализирующийся на работе с большими данными. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня в технополисе «Москва» успешно работают пять дата-центров. IT-предприятие – резидент ОЭЗ получило разрешение на строительство шестого объекта и уже приступило к его возведению на территории площадки «Печатники»», – рассказал заместитель мэра.

По его словам, строительно-монтажные работы и мероприятия по пуско-наладке инженерных систем планируется завершить в 2022 году.