Семь новых некапитальных спортивных объектов появятся в Москве

Столичные власти выставили на аукцион права на установку в московских районах Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Вороново, Краснопахорский, Молжаниновский и Ивановское семи некапитальных спортивных объектов. Об этом заявил глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилл Пуртов.



По его словам, площадь объектов составит от трех квадратных метров до 6700 «квадратов». Договоры с победителями торгов, которые состоятся 1 октября, будут заключены на три года. В городе появятся волейбольные площадки, футбольные манежи, теннисные корты и иные сооружения.



При этом сооружения не могут занимать более 70% от площади предоставленного участка, а их высота не должна быть больше, чем два этажа. Функциональное назначение сооружений можно будет выбрать из утвержденного Москомспортом перечня.



Подать заявки на участие в торгах можно будет до 27 сентября. Чтобы поучаствовать в аукционах, нужно зарегистрироваться на цифровой торговой площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.



По словам мэра столицы Сергея Собянина, объем реализации городской недвижимости вырос в 13 раз за 10 лет. На торгах продаются участки для строительства частных домов, ресторанов, кафе, домов быта и магазинов. Кроме того, на аукционах продаются и сдаются в аренду машино-места, а также коммерческие здания и помещения.

