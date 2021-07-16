Количество нового самостроя в центре Москвы сократилось на 44%

Самовольное строительство на территории Центрального административного округа Москвы сократилось на 44% за январь – июнь по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Всего Государственная инспекция по недвижимости провела более 4,7 тысяч контрольно-инспекционных мероприятий, выявлено 48 новых объектов самостроя.

«Их общая площадь 32,46 тысячи квадратных метров. Сегодня уже большая часть выявленного самостроя – 37 объектов – демонтированы, более трети из них добровольно устранены собственниками. Остальные строения находятся в процессе подготовки к демонтажу», – рассказал заммэра.

По итогам прошлого года в центре столицы Госинспекция по недвижимости выявила 367 объектов самовольного строительства. Демонтированы 198 из них, причём, в основном, добровольно самими нарушителями.

Значительного сокращения новых фактов самовольного строительства в ЦАО удалось добиться, в значительной мере, благодаря профилактическим мерам. Так, в 2020 году Госинспекция по недвижимости провела 57 публичных мероприятий, также ежеквартально проводилось не менее двух вебинаров по каждому виду контроля.

Как уточнил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский, помимо самостроя, в центре столицы выявлено 225 нарушений разрешенного использования земельных участков.

«В число основных нарушений входят: использование земельных участков без правоустанавливающих документов на землю - 70, переустройство объектов нежилого фонда без оформления разрешительных документов – 33, нарушения при размещении летних кафе - 79 и другие. Все нарушители были привлечены к административной ответственности», - сообщил Овчинский.

