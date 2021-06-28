Самому протяженному в Европе «Парку Яуза» передали 8,2 тысячи объектов благоустройства
Государственное автономное учреждение города Москвы «Парк Яуза» получило более 8 тысяч объектов озеленения и благоустройства для создания самой большой в Европе парковой территории, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Ранее эти объекты на праве оперативного управления принадлежали различным городским структурам. Теперь свыше 4,6 тысячи объектов благоустройства и более 3,6 тысячи объектов озеленения перешли в ведение парка», - уточнил он. Как ожидается, процесс передачи объектов завершится к концу 2021 года.
Будущий парк, в частности, получил кустарники, деревья, газоны, цветники и тренажеры, а также павильоны, шезлонги и велодорожки, рассказал руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. «Парк Яуза» будет проходить через весь Северо-Восточный округ столицы, она протянется вдоль поймы Яузы и её притоков.
«В перспективе это будет единая зеленая зона протяженностью более 16 километров с единым пешеходным маршрутом вдоль рек, минующим автомобильные дороги», - поделился планами Гаман.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru