С начала года за возведение самостроя нарушителей оштрафовали на 376 миллионов рублей

С начала 2021 года Госинспекция по недвижимости привлекла к административной ответственности за самострой свыше 75 нарушителей. Как сообщил начальник инспекции Владислав Овчинский, штрафные санкции за самовольное строительство составили 376 миллионов рублей.

«По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма выросла вдвое – это объясняется усилением ответственности за самострой. Сегодня размер штрафа исчисляется от кадастровой стоимости и площади земельного участка», – отметил Валерий Овчинский.

Напомним, в апреле 2019 года были внесены изменения в часть 1.1 статьи 6.7 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях. Ужесточена ответственность за нарушение требований и ограничений по использованию земельного участка, связанных со строительством, реконструкцией на нем зданий и сооружений. Сумма среднего штрафа составляет примерно 5 млн рублей.

Власти поясняют, что самострой вредит всему городу и нарушает права всех без исключения горожан, наносит ущерб социальной сфере, экологии, памятникам старины и культуры: отнимает общественное пространство, осложняет дорожно-транспортную инфраструктуру.

Кроме того, самострой потенциально опасен, любые несоответствия при строительстве могут повлечь за собой угрозу для жизни и здоровья.

