Российские эксперты обсудили вопросы логистики и поставок в страну

Переход на отечественное ПО и материалы, корректировка законодательства и введение финансовых мер поддержки, диалог и тесное сотрудничество между российскими компаниями – все это позволит справиться с трудностями, с которыми столкнулся бизнес. К такому выводу пришли эксперты на круглом столе «Логистика и транспорт. Консенсус между стейкхолдерами». Мероприятие прошло 24 марта на платформе Центра поддержки экономики Москвы (ЦПЭМ) при поддержке Ассоциации менеджеров России.

Нынешняя ситуация для бизнеса очень схожа с пандемийной – закрыты границы, рвутся кооперационные цепочки, отметил советник Центра поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности «Моспром» Борис Игошин.



«Трудности есть, но они не так критичны, как может показаться на первый взгляд, - считает Игошин. - Московские компании-экспортеры должны переориентироваться как на внутренний рынок, так и на новые, но это не моментальный процесс. “Моспром” всячески помогает в этом. Например, сейчас действует онлайн-бизнес миссия, где проводятся переговоры с потенциальными покупателями из четырех стран Ближнего Востока. На апрель запланирован выезд в Узбекистан, переговоры с партнерами из Киргизии, Азербайджана и Вьетнама. Цели будущих контрактов — это новая география, расширение номенклатуры и поддержание текущих связей».



Исполнительный директор Совета профессионалов по цепям поставок Ырысбек Ташбаев в числе проблем, с которыми столкнулся бизнес, назвал усилившиеся кибератаки, которые заставляют компании увеличивать расходы на информационную безопасность. «Для многих компаний актуален переход на отечественное ПО, - подчеркнул он. - Текущая ситуация требует расширения сотрудничества и совместных инициатив».



Директор по операциям «Алкогольной Сибирской Группы» Денис Кругликов высказал ряд предложений, чем власти сейчас могут помочь предпринимателям. «Общая проблема: пополнение оборотных средств и кассовые разрывы. От города возможны меры поддержки в области косвенного финансирования, либо отсрочки по уплате налогов или целевые субсидированные займы на пополнение оборотных средств. Еще стоит подумать о формировании единой логистической структуры города, например, сети кросс-докинговых складов, работающих по принципу ресурс-шеринга».



Операционный директор логистического оператора УК «Грандо» Вадим Минаков поделился своим взглядом на то, как выровнять ситуацию. «Нужно объединяться и делать совместную логистику, нужна законодательная база, сейчас все работает по старым нормам, например по запрету товарного соседства – это, в принципе, уже неактуально. Поможет отмена платных дорог и заморозка лизинговых платежей», – считает он. По его словам, спасение автопарка возможно за счет отмены пошлин на подержанный автотранспорт.



Мероприятие входит в серию авторских круглых столов с представителями бизнеса проекта «Прорвемся 2.0» Центра поддержки экономики Москвы. В ближайшее время запланированы круглые столы по ситуации в ретейле, туристическом бизнесе, закупках, медиаотрасли и индустрии развлечений.

