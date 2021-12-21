Резиденты технополиса «Москва» инвестировали в производство 3,7 миллиарда рублей

Инвестиции резидентов особой экономической зоны «Технополис “Москва”» на площадке «Алабушево» за три квартала 2021 года увеличились на 12 процентов в сравнении с тем же периодом 2020 года. Они составили 3,7 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадка «Алабушево» является одной из самых развивающихся в экосистеме особой экономической зоны столицы. В статусе резидента здесь работают 27 компаний, многие из которых строят объекты и находятся в активной инвестиционной фазе реализации проектов», - отметил заммэра.

По словам Ефимова, за первые три квартала 2021 года они вложили более 3,7 миллиарда рублей, превысив объем инвестиций за этот же период прошлого года на 12 процентов. По сравнению с девятью месяцами 2019 года рост инвестиций составил почти 40 процентов.

Наибольший приток инвестиций в объекты, расположенные на площадке «Алабушево», обеспечили предприятия кластера медицинских технологий (более 2,8 миллиарда рублей), сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По его словам, самый многочисленный кластер на этой площадке представлен десятью резидентами отрасли микроэлектроники (440 миллионов рублей). Остальные вложения сделаны предприятиями сферы информационно-коммуникационных технологий и энергоэффективных решений.

Общий объем инвестиций резидентов этой площадки за все время работы достиг 22,8 миллиарда рублей.

На долю резидентов «Алабушево» приходится почти 40 процентов всех инвестиций столичной ОЭЗ, которые на данный момент составили 59 миллиардов рублей, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

На этой площадке локализуются как правило крупные компании, которым интересно строительство собственных производственных комплексов с нуля.

