Глава ЦБ: Замедление инфляции в России не останавливается
Замедление инфляции в России не останавливается, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Об этом она рассказала в Госдуме на встрече с фракцией КПРФ.
По словам председателя регулятора, ЦБ видит проявляющиеся эффекты от увеличения ключевой ставки. Месячные темпы свидетельствуют о снижении инфляции: в декабре она составляла около 14%, в январе - менее 11%, в феврале - ниже 8%.
«За март цифра выйдет завтра, но недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление как минимум не останавливается», - подчеркнула Набиуллина.
Ранее глава Центробанка заявила, что инфляция должна «прийти в норму» к концу года, при этом она все еще будет выше 4%, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru