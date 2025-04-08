Глава ЦБ: Замедление инфляции в России не останавливается

Замедление инфляции в России не останавливается, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Об этом она рассказала в Госдуме на встрече с фракцией КПРФ.

По словам председателя регулятора, ЦБ видит проявляющиеся эффекты от увеличения ключевой ставки. Месячные темпы свидетельствуют о снижении инфляции: в декабре она составляла около 14%, в январе - менее 11%, в феврале - ниже 8%.

«За март цифра выйдет завтра, но недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление как минимум не останавливается», - подчеркнула Набиуллина.

Ранее глава Центробанка заявила, что инфляция должна «прийти в норму» к концу года, при этом она все еще будет выше 4%, пишет «Свободная пресса».

