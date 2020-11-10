Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» получили 175 патентов

Уже 175 патентов на полезные модели и изобретения зарегистрировали резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва». Около 70% из них приходятся к электронике и высоким технологиям, сообщил заместитель мэра столицы РФ по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его данным, в среднем, ежегодно резиденты технополиса регистрируют от 10 до 20 патентов.

«Высокотехнологичные предприятия московской особой экономической зоны занимаются не только производством инновационной продукции, но и наукоемкими разработками, необходимыми для развития промышленности города. На сегодня у 20 компаний-резидентов технополиса насчитывается 175 патентов, подавляющее большинство из них на полезные изобретения, патенты на полезные модели составляют десятую часть от общего количества – около 20 штук. Среди лицензиаров производители и разработчики микроэлектроники, композитов, оптических решений, ортопедической обуви, энергоэффективных технологий и медицины», – отметил заместитель мэра.

Среди изобретений резидентов значатся устройства обнаружения движущихся объектов, различные способы изготовления электронных элементов и схем, объекты для калибровки микроскопов, защищенные компьютеры, новые типы конструкции для беспилотных летательных аппаратов. Как уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев, большинство патентов получено в 2018 и 2019 годах.

«В их числе полезные модели - комбинированный трансформатор тока и напряжения, который используется на производствах швейцарской компании Condis SA, а также элемент временного дорожного покрытия, которая уже применяется во многих регионах России. В этому году лицензиарами стали два производителя композитов и систем обеззараживания воздуха в вагонах поездов и метро, получившие три патента на модели опоры трубопровода, ультрафиолетового облучателя и стабилизатора бактерицидной лампы», – рассказал глава особой экономической зоны.

Патент на изобретение защищает интеллектуальные права на способ применения и сам конечный продукт. По закону патенты на полезные изобретения действуют 20 лет, а на полезные модели – десять. При этом три резидента ОЭЗ «Технополис Москва» имеют ещё и три ноу-хау. В отличие от патента, этот вид интеллектуальной собственности охраняется бессрочно в режиме коммерческой тайны.

Ноу-хау выданы на изобретения для повышения надежности биполярных транзисторов, новые способы обработки полимеров и образец клеточного каркаса для ускорения регенерации ткани.

