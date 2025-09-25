Пуртов: Пять нежилых помещений в ЮЗАО выставили на городские торги

Город выставил на аукционы пять коммерческих помещений в Юго-Западном административном округе. Об этом сообщил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.



«Столица предлагает не просто квадратные метры, а перспективные площадки для бизнеса в разных районах. Например, на юго-западе города инвесторы могут подобрать помещения на оживленной Профсоюзной улице, на Ленинском проспекте и в динамично развивающихся районах у Болотниковской и Херсонской улиц. Транспортная доступность и близость к деловым и культурным центрам создают необходимые условия для бизнеса, будь то небольшое дело в рамках 57 квадратных метров или крупный проект, требующий площади до 800 квадратных метров», - рассказал Пуртов.



Он уточнил, что свободное назначение объектов позволит предпринимателям воплотить практически любые бизнес-идеи.



Помещения расположены по адресам: проезд Одоевского, дом 3, корпус 7; Профсоюзная улица, дом 128; Ленинский проспект, дом 88, корпус 2; Херсонская улица, дом 41; Болотниковская улица, дом 13. Их площадь варьируется от 57,2 до 787,2 квадратного метра. Три объекта находятся в подвалах, один — на цокольном, другой — на первом этаже. Объект в проезде Одоевского, подключен к электричеству и канализации. В других четырех есть основные коммуникации: электричество, канализация, водоснабжение, в одном дополнительно проведено газоснабжение.



Для участия в торгах понадобятся регистрация на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Прием заявок на участие в аукционах завершится в период с 29 сентября по 16 октября, а торги пройдут с 9 по 28 октября.



Столица выставляет на аукционы различное имущество, а витриной для него является Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» можно ознакомиться со всей необходимой информацией о лотах.

