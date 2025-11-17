Пуртов: Москва поделилась опытом на конференции «ГОСЗАКАЗ для российских поставщиков»
Доля закупок столичными учреждениями товаров, произведенных на территории России и стран ЕАЭС, в этом году уже достигла 72 процентов. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов на Первой Всероссийской конференции «ГОСЗАКАЗ для российских поставщиков: преференции, риски, факторы успеха».
«Конференция “ГОСЗАКАЗ для российских поставщиков” — это площадка для обмена лучшими практиками и обсуждения новых подходов в сфере государственных закупок. Москва традиционно является лидером в этой области и задает вектор дальнейшего развития контрактной системы. Одним из важных направлений является импортозамещение и поддержка отечественного бизнеса. Если в 2024 году доля товаров российского и евразийского производства в общем объеме закупок Москвы составляла 65 процентов, то в этом году к ноябрю она достигла 72 процентов», — подчеркнул Кирилл Пуртов.
По словам Пуртова, наибольшим спросом среди заказчиков пользовались лекарства, топливо, медицинские изделия, строительные материалы и другие категории товаров, добавил глава ведомства.
Одним из ключевых направлений развития системы столичного госзаказа на ближайшие годы является роботизация. Она позволяет повышать эффективность закупочных процессов и более грамотно распределять нагрузку на специалистов контрактных служб, а также снижает издержки и увеличивает точность планирования.
Экономика Москвы является крупнейшей в России. Объем закупок города в 2025 году уже превысил 1,6 триллиона рублей при общем объеме закупок в стране по данным открытой части ЕИС более 12 триллионов. Таким образом, почти каждый седьмой рубль в российской системе закупок приходится на столичных заказчиков.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru