Промзону «Вагоноремонт» реорганизуют под жилье и производства

Бывшую промзону «Вагоноремонт» ждет комплексная реорганизация – здесь будут построены жилье, общественно-деловые объекты и производства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестиции в проект могут составить около 25 миллиардов рублей. Бюджетный эффект для города оценивается более чем в 1,2 миллиарда рублей», - сказал Ефимов.

Инвестором выступает компания «Специализированный застройщик «Астрой»». На двух участках бывшей промзоны «Вагонремонт» будут построены жилые дома, общественные и социальные объекты, новые производства. Общая площадь реконструкции больше 15 гектаров.

Комплексное развитие территории позволит создать больше четырех тысяч рабочих мест.

Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, 16,5 тысяч квадратных метров жилья будут переданы городу для реализации программы реновации.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а в бюджет поступит около трех триллионов рублей.

