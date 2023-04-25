Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» реализуют половину московских «офсетов»

На предприятиях особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» реализуются пять из десяти офсетных контрактов, заключенных правительством Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Три контракта предполагают поставку лекарственных препаратов, остальные – медицинских изделий. Общий объем инвестиций по ним составит 11,7 млрд рублей», – сказал Ефимов.

Он уточнил, что на площадке в «Печатниках» расположено производство компании «Гемамед», а в «Алубушеве» - компаний «Биокад» и «Р-Опра».

Со своей стороны, руководитель столичного Департамента промышленной и инвестиционной политики Владислав Овчинский сообщил, что в первом квартале этого года заключены два офсетных контракта с предприятиями ОЭЗ «Технополис Москва». Речь идет о компаниях «Вип Камилла» и «Велфарм».

«"Вип Камилла", займется производством абсорбирующего белья для взрослых. Город при этом гарантирует предприятию ежегодную закупку изделий в течение десяти лет», – отметил Овчинский.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев подтвердил эффективность внедрения практики офсетных контрактов.

«Офсетные контракты не только позволяют экономить бюджетные средства, но и являются драйверами для развития промышленности и создания новых рабочих мест», – констатировал Дегтев.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее назвал в числе мер поддержки производителей медтехники льготные кредиты и офсетные контракты, в рамках которых предприятие строит производство, а город закупает его продукцию.

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ФОТО: РИА Новости
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