Предпринимателям представили помещения для бизнеса от города

Московский Департамент по конкурентной политике провел мероприятие в формате роуд-шоу «Помещения от города без посредников для ведения бизнеса». Предпринимателям представили объекты нежилой недвижимости, доступные на городских торгах. Об этом сообщил глава ведомства Кирилл Пуртов.

«Роуд-шоу, которые мы проводим ежемесячно, позволяют выстроить продуктивный диалог между городом и бизнесом. Участники могут узнать о наиболее привлекательных объектах недвижимости, выставленных на открытые торги, ознакомиться с правилами аукционов, нововведениями в законодательстве и задать вопросы экспертам. В этот раз на мероприятии было представлено восемь помещений площадью от 69,3 до 246 квадратных метров в пяти округах Москвы. Победители торгов смогут открыть в них практически любые виды бизнеса», — отметил он.

Речь идет о помещениях, которые находятся по адресам: улица Буженинова, дом 12; улица Фридриха Энгельса, дом 23, строение 3; улица Академика Павлова, дом 28; Нарвская улица, дом 5; Кронштадтский бульвар, дом 55А; 3-й Новомихалковский проезд, дом 8/1; улица Яблочкова, дом 8 и Линейный проезд, дом 8А. В рамках роуд-шоу участники познакомились не только с форматом и условиями приобретения столичной недвижимости, но и выяснили, какие меры поддержки для открытия бизнеса может предоставить город. Также эксперты рассказали, как открыть свое дело по франшизе.

На мероприятии выступили представители электронной торговой площадки «Росэлторг», ГБУ «Малый бизнес Москвы», Департамента города Москвы по конкурентной политике и другие.

Имущество от города, выставленное на торги, можно увидеть на «Инвестиционном портале Москвы» в разделе «Торги Москвы». Чтобы поучаствовать в онлайн-аукционе, необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и регистрацию на электронной торговой площадке «Росэлторг».

