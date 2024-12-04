Предпринимателям предложили 14 коммерческих помещений на севере столицы
Город выставил на торги по продаже 14 нежилых помещений в районе Западное Дегунино на севере Москвы. Площадь объектов варьируется от 62 до 226 квадратных метров, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Возможность приобретения коммерческой недвижимости напрямую у города востребована как у опытных предпринимателей, так и у тех, кто только решил открыть свое дело. Свободное назначение объектов позволяет оборудовать их для любого бизнеса», - отметил глава департамента.
Стоимость объектов определится по итогам аукционов, которые состоятся с 29 января по 26 февраля 2025 года.
У всех помещений есть отдельный вход, они подключены к основным коммуникациям.
Заявочные кампании для участия в торгах завершатся с 20 января по 18 февраля. Участвовать в них смогут как физические, так и юридические лица, потребуедтся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Ранее сообщалось о выставленном на торги помещении у метро «Сретенский бульвар».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru