Предпринимателям предложили 14 коммерческих помещений на севере столицы

Город выставил на торги по продаже 14 нежилых помещений в районе Западное Дегунино на севере Москвы. Площадь объектов варьируется от 62 до 226 квадратных метров, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Возможность приобретения коммерческой недвижимости напрямую у города востребована как у опытных предпринимателей, так и у тех, кто только решил открыть свое дело. Свободное назначение объектов позволяет оборудовать их для любого бизнеса», - отметил глава департамента.

Стоимость объектов определится по итогам аукционов, которые состоятся с 29 января по 26 февраля 2025 года.

У всех помещений есть отдельный вход, они подключены к основным коммуникациям.

Заявочные кампании для участия в торгах завершатся с 20 января по 18 февраля. Участвовать в них смогут как физические, так и юридические лица, потребуедтся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее сообщалось о выставленном на торги помещении у метро «Сретенский бульвар».



