В Москве выставлено на торги помещение у метро «Сретенский бульвар»

Нежилое помещение площадью более 110 кв.м. на Костянском переулке в Красносельском районе в центре Москвы выставлено городом на продажу, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Помещение расположено недалеко от станции метро «Сретенский бульвар» в районе с высоким пешеходным трафиком. Стоимость лота определится в ходе открытого аукциона, который пройдет 18 декабря», – отметил Пуртов.

По его словам, этот объект подойдет для размещения офиса, магазина или кафе, а заявки закончат принимать 9 декабря.

На сегодняшний день в столице выставлено на торги более 400 нежилых помещений и зданий. Пуртов отметил, что предприниматели традиционно проявляют высокий интерес к помещениям в центре Москвы.

