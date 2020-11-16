Владимир Ефимов: Предприниматели в Москве получили отсрочку платежей за городскую недвижимость на 15,4 млрд рублей
В рамках мер антикризисной поддержки бизнеса, принятых правительством Москвы, организации и индивидуальные предприниматели воспользовались отсрочкой имущественно-земельных платежей за городскую недвижимость. За второй квартал 2020 года общая сумма отсрочки составила 15,42 млрд рублей. Мерой воспользовались 3.5 тысячи предпринимателей.
Остальные предприниматели смогут воспользоваться этой льготой до конца года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Согласно постановлению столичных властей, предприниматели, арендующие у города землю и недвижимость, вправе получить отсрочку имущественно-земельных платежей за второй квартал текущего года. Проценты при этом взиматься не будут. На таких же условиях столичные власти разрешают представителям малого и среднего предпринимательства перенести платежи по договорам купли-продажи при выкупе арендуемых у города нежилых помещений.
Воспользоваться такой мерой поддержки могут более 3,6 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей, сообщил Ефимов. Общий объем такой помощи оценивается в 16,7 млрд рублей.
«Эта мера оказалась очень востребованной и подавляющее большинство получателей ее уже реализовали», – отметил заммэра.
Самый большой объем пролонгированных платежей на 11,8 млрд рублей оформил строительный сектор – 386 компаний. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Самым массовым получателем отсрочек стали представители малого и среднего бизнеса. Более 3,2 тысячи субъектов МСП оформили отсрочку платежей на 3,6 млрд рублей за выкуп арендованного у города имущества.
Бизнесу также предоставляется право оформить четырехмесячные арендные каникулы с марта по июнь 2020 года. Эта мера касается предприятий в сфере культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, здравоохранения, общественного питания и другие.
Чтобы получить отмену или отсрочку имущественно-земельных платежей, предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года направить в Департамент городского имущества обращения в свободной форме. Обращения принимаются онлайн через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru и на бумаге по почте в адрес Департамента городского имущества.
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