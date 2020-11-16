Владимир Ефимов: Предприниматели в Москве получили отсрочку платежей за городскую недвижимость на 15,4 млрд рублей

В рамках мер антикризисной поддержки бизнеса, принятых правительством Москвы, организации и индивидуальные предприниматели воспользовались отсрочкой имущественно-земельных платежей за городскую недвижимость. За второй квартал 2020 года общая сумма отсрочки составила 15,42 млрд рублей. Мерой воспользовались 3.5 тысячи предпринимателей.

Остальные предприниматели смогут воспользоваться этой льготой до конца года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Согласно постановлению столичных властей, предприниматели, арендующие у города землю и недвижимость, вправе получить отсрочку имущественно-земельных платежей за второй квартал текущего года. Проценты при этом взиматься не будут. На таких же условиях столичные власти разрешают представителям малого и среднего предпринимательства перенести платежи по договорам купли-продажи при выкупе арендуемых у города нежилых помещений.