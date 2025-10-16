Предприниматели смогут выкупить два помещения для бизнеса в районе Выхино-Жулебино
Бизнесмены смогут принять участие в торгах за два коммерческих помещения свободного назначения в столичном районе Выхино-Жулебино. Они находятся на первых этажах жилых домов. Об этом рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«На Инвестиционном портале Москвы можно найти помещения под разные запросы: от компактных, где можно организовать пункты выдачи заказов, фотосалоны, точки бытовых услуг, до крупных, подходящих для заведений общепита, магазинов, спортивных или детских студий и других проектов. Например, реализовать свои-бизнес идеи предприниматели могут в помещениях на Ферганской улице и в Ферганском проезде в районе Выхино-Жулебино», — указал он.
По его словам, площадь объектов составляет 17 кв. м и 171,4 кв. м.
Они расположены по адресам: Ферганский проезд, дом 14, корпус 1 и Ферганская улица, дом 16, корпус 2, неподалеку от станции метро «Юго-Восточная».
Для участия в аукционах необходимо подать заявки в срок до 27 и 29 октября включительно. Сами торги пройдут 6 и 7 ноября на платформе «Росэлторг». Предпринимателям необходимо иметь регистрацию и усиленную квалифицированную электронную подпись.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам объяснили, почему Макрон не попал в ТОП-50 самых популярных политиков
- «Дайте дышать!»: Как бороться с нехваткой аптек в отдаленных регионах
- Рекордный спрос на антидепрессанты объяснили отказом от народных средств
- Путин заявил, что уровень газификации в России приближается к 75%
- Фармацевты предупредили о дефиците кадров в аптеках
- Четыре мирных жителя Белгородской области были ранены при атаках ВСУ
- Россияне стали чаще слушать песню Валерии после новостей про «Грэмми»
- «Поднаелись американизацией»: Бабкина объяснила популярность народного жанра
- Грамотный информатор: Как работники аптеки снижают нагрузку на поликлиники
- Путин призвал не перекладывать затраты энергокомпаний на тарифы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru