Предприниматели смогут выкупить два помещения для бизнеса в районе Выхино-Жулебино

Бизнесмены смогут принять участие в торгах за два коммерческих помещения свободного назначения в столичном районе Выхино-Жулебино. Они находятся на первых этажах жилых домов. Об этом рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«На Инвестиционном портале Москвы можно найти помещения под разные запросы: от компактных, где можно организовать пункты выдачи заказов, фотосалоны, точки бытовых услуг, до крупных, подходящих для заведений общепита, магазинов, спортивных или детских студий и других проектов. Например, реализовать свои-бизнес идеи предприниматели могут в помещениях на Ферганской улице и в Ферганском проезде в районе Выхино-Жулебино», — указал он.

По его словам, площадь объектов составляет 17 кв. м и 171,4 кв. м.

Они расположены по адресам: Ферганский проезд, дом 14, корпус 1 и Ферганская улица, дом 16, корпус 2, неподалеку от станции метро «Юго-Восточная».

Для участия в аукционах необходимо подать заявки в срок до 27 и 29 октября включительно. Сами торги пройдут 6 и 7 ноября на платформе «Росэлторг». Предпринимателям необходимо иметь регистрацию и усиленную квалифицированную электронную подпись.

