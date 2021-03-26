Потенциал московских экспортеров оценит первая цифровая модель
Центр поддержки и развития экспорта «Моспром» разработал первую в России цифровую модель оценки экспортного потенциала Adept 7. Услуга доступна на обновленном портале для экспортеров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Подать заявку для оценки готовности предприятия к выходу и работе на зарубежных рынках с помощью уникальной модели можно на обновленном портале Центра поддержки и развития экспорта «Моспром». Воспользоваться услугой в дальнейшем можно будет сразу в личном кабинете.
«Анализ будет проходить в два этапа и позволит выявить, насколько товар будет успешен на конкретном зарубежном рынке. Только по итогам 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы составил 39,86 миллиарда долларов, что почти на треть больше, чем годом ранее», - сказал Ефимов, добавив, что новая услуга поможет действующим экспортерам укрепить позиции на зарубежных рынках, а также начать экспортировать свою продукцию.
На первом этапе анализа будет оценена общая готовность компании к выходу на экспорт, второй позволит определить, насколько экспортер может быть успешен на конкретном рынке со своим продуктом.
Оценка экспортной готовности компаний будет дана на основании ряда критериев, в том числе человеческих ресурсов, финансовых возможностей, уникальности продукции. Новая цифровая модель должна будет определить конкурентные преимущества и недостатки продукции.
Только после успешного прохождения первого этапа оценки, можно будет переходить ко второму, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
«Этот подход работает как для действующих, так и для начинающих экспортеров, решая, пожалуй, два главных вопроса: как избежать лишних финансовых затрат и как снизить возможность ошибки при выборе зарубежных рынков», – сказал он.
Центр «Моспром», подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичного промышленного экспорта и экспорта продукции АПК.
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