Потенциал московских экспортеров оценит первая цифровая модель

Центр поддержки и развития экспорта «Моспром» разработал первую в России цифровую модель оценки экспортного потенциала Adept 7. Услуга доступна на обновленном портале для экспортеров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Подать заявку для оценки готовности предприятия к выходу и работе на зарубежных рынках с помощью уникальной модели можно на обновленном портале Центра поддержки и развития экспорта «Моспром». Воспользоваться услугой в дальнейшем можно будет сразу в личном кабинете.

«Анализ будет проходить в два этапа и позволит выявить, насколько товар будет успешен на конкретном зарубежном рынке. Только по итогам 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы составил 39,86 миллиарда долларов, что почти на треть больше, чем годом ранее», - сказал Ефимов, добавив, что новая услуга поможет действующим экспортерам укрепить позиции на зарубежных рынках, а также начать экспортировать свою продукцию.