Помещение у станции метро «Новые Черемушки» выставлено на городские торги

Крупное коммерческие помещение неподалеку от станции метро «Новые Черемушки» выставлено на городской аукцион. Его назначение — свободное, что позволяет организовать разные виды бизнеса. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Сейчас на городских аукционах представлено около 100 коммерческих помещений, расположенных в шаговой доступности от метро. Одно из них находится в Обручевском районе, его площадь превышает 450 квадратных метров. Свободное назначение создает широкие возможности практически для любых видов бизнеса», — указал он.

Помещение находится на первом этаже жилого дома по адресу: улица Профсоюзная, дом 60. Площадь объекта составляет 461,2 квадратного метра. Объект имеет отдельный вход, а также подключение к основным коммуникациям.

Прием заявок на участие в торгах завершится 6 ноября, а аукцион пройдет 18 ноября на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» публикуется информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

