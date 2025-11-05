Помещение у станции метро «Новые Черемушки» выставлено на городские торги
Крупное коммерческие помещение неподалеку от станции метро «Новые Черемушки» выставлено на городской аукцион. Его назначение — свободное, что позволяет организовать разные виды бизнеса. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Сейчас на городских аукционах представлено около 100 коммерческих помещений, расположенных в шаговой доступности от метро. Одно из них находится в Обручевском районе, его площадь превышает 450 квадратных метров. Свободное назначение создает широкие возможности практически для любых видов бизнеса», — указал он.
Помещение находится на первом этаже жилого дома по адресу: улица Профсоюзная, дом 60. Площадь объекта составляет 461,2 квадратного метра. Объект имеет отдельный вход, а также подключение к основным коммуникациям.
Прием заявок на участие в торгах завершится 6 ноября, а аукцион пройдет 18 ноября на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» публикуется информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Работа по шаблону»: ИИ в судах доверят канцелярские процедуры
- Сербская прокуратура обвинила Вучича в превышении полномочий
- Онищенко объяснил, как защититься от гриппа в сезон простуд
- Депутат Госдумы потребовал от РЖД больше пешеходных переходов
- Шаман и Мизулина поженились в Донецке
- Мессенджер Max стал доступен еще в семи странах СНГ
- В Абакане 15 посетителей кинотеатра получили ожог глаз
- Россиянам посоветовали «залететь» в Каир ради рекордного Египетского музея
- «Из другой системы»: Интерстеллар 3I/ATLAS отказались считать искусственным
- Хинштейн потребовал уволить из органов власти всех ранее судимых сотрудников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru