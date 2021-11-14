Почти на 3/4 выросло число летних кафе в Москве за пять лет

Количество летних кафе в российской столице выросло с 2015 года на 72%, сегодня в городской схеме размещения их насчитывается более 3,3 тысяч. Такую статистику привёл заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«Если в 2015 году в Москве в схему размещения, легализующую такую деятельность, было включено 1926 площадок, то в летнем сезоне 2021 года возможность законно функционировать получило уже 3321. Такому росту способствует простота и удобство их оформления и открытия: город бесплатно предоставляет предпринимателям земельные участки для установки веранд, а подать документы для включения в схему нужно всего один раз», - пояснил заммэра.

Город при этом проводит информационно-разъяснительную работу по законной организации такого бизнеса, подчеркнул начальник Государственной инспекции по недвижимости Владислав Овчинский:

«На специально созданной площадке – в Информационно-консультационном центре при Госинспекции по недвижимости – регулярно проходят бесплатные вебинары для предпринимателей, в том числе по вопросам эксплуатации летних кафе. В 2021 году в них приняли участие тысячи бизнесменов».

По словам Овчинского, такие онлайн-встречи дают свои плоды - количество нарушений при размещении сезонных веранд в текущем году сократилось в полтора раза по сравнению с прошлым годом и почти вдвое – относительно 2019.

Все дистанционные мероприятия бесплатные. Анонсы можно найти в новостной ленте ведомства на портале mos.ru. Зарегистрироваться и принять участие в них может любой желающий.

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