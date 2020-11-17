Почти 88 миллиардов рублей выделили в поддержку экономики Москвы

Почти 88 миллиардов рублей выделено в помощь экономике Москвы за время пандемии правительством столицы. Такие цифры привёл заммэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

Большая часть предложений бизнеса о необходимых мерах поддержки, поступивших в него, нашли отражение в четырех антикризисных пакетах. Как отметил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, это не первый кризис, но впервые такой масштабный. В этих условиях городские власти предпринимают упреждающие, адекватные меры, направленные на реальную помощь предпринимателям.

«Это гарантировалось тем, что с самых первых дней органы власти в рамках штаба по защите предпринимательства сделали всё возможное, чтобы слышать мнение и проблемы бизнеса и чтобы правильно на это реагировать. Четыре пакета мер поддержки со стороны городских властей были всеобъемлющими и помогли очень многим предпринимателям. Во всяком случае, экономика города была во многом благодаря этим действиям спасена».

Поддержку в период пандемии получили 46,5 тысяч московских организаций, в которых работают около 800-от тысяч человек. Объем оказанной помощи на начало ноября достиг почти 34-х млрд рублей. Вице-президент МТПП Сурен Варданян считает важным, что столичные власти наладили прямой диалог с бизнесом.

«С одной стороны, у Москвы возможностей больше, а с другой стороны у Москвы и нагрузки в разы больше, чем во многих других регионах. И по количеству участников рынка и по тем проблемам и вызовам, которые бросило сегодняшнее время столичным компаниям и городскому правительству. Город не просто даёт меры поддержки, он слушает предложения бизнеса, самым открытым образом их обсуждает и максимально возможно претворяет в жизнь те меры, которые именно востребованы», - отметил вице-президент МТПП,

Варданян также отметил, что власти Москвы стараются убрать бюрократические препоны для получения поддержки.

«Город на себя сейчас берёт получение многих справок, документов, которые компании так приходилось бы бегать, запрашивать. Город это делает сам, оставив за компанией предоставление базовой информации о потребностях и понесённых затратах», - рассказал он.

По данным Центра поддержки экономики Москвы, отсрочки по имущественному и земельному налогу за первый квартал получили 5 тысяч городских организаций на 2,5 миллиарда рублей. Отсрочку до конца года по платежам за городское имущество получили более трёх с половиной тысяч организаций на общую сумму около 16,5 млрд рублей. Гостиницы, такси, медицина получили 5,4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Поддержка отрасли рекламы превысила 1,5 млрд рублей. Около 9 тысяч компаний малого и среднего бизнеса получили поддержку на 4,5 млрд рублей.

