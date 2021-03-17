Почти 25 млрд рублей инвестиций привлекут в экономику Москвы в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений

Три соглашения о защите и поощрении капиталовложений(СЗПК) заключены между Российской Федерацией, Москвой и компаниями-инвесторами. Самостоятельно Москва сможет пользоваться этим инструментом поддержки бизнеса с апреля 2021 года, напомнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около 25 млрд рублей. На региональном уровне Москва самостоятельно начнет заключать СЗПК с 2 апреля текущего года. В рамках этих соглашений инвесторам также будет гарантирована государственная поддержка в течение всего срока их действия», - сказал заместитель мэра.

Соглашения о защите и поощрении капиталовложений гарантируют бизнесу стабилизацию правовой среды и меры поддержки в обмен на инвестиции. Предусматривается сохранение ключевых налогов, условий землепользования и градостроительства, действовавших на момент его заключения, на все время реализации инвестиционного проекта.

Первое соглашение заключено с ООО «Р-Опра» и оговаривает условия создания в особой экономической зоне «Технополис «Москва» фармацевтического предприятия, в этот проект планируется привлечь 8,6 млрд рублей.

Второе соглашение подписано с АО «Р-Фарм», оно касается реализации инициативы по выпуску вакцины «Спутник V», планируемый объем инвестиций составит 8,4 млрд рублей.

Третье соглашение подписали с ГК «Медси» на создание многофункционального медицинского центра на Мичуринском проспекте, в проект планируют инвестировать 7,83 млрд рублей.

На уровне города Москвы соглашения будут подписываться в отношении инвестпроектов с общим объемом инвестиций не менее 200 млн рублей вне зависимости от отрасли их реализации.

