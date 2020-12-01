Инвестиции в развитие производства в Москве выросли на 11,5%

Инвестиции в основной капитал в Москве за девять месяцев 2020 года составил 1,9 трлн рублей, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Доля внебюджетных инвестиций в столицу составила 72,5%. Почти четверть инвестиций были сделаны в сферу транспорта и логистики, 13,5% приходится на информационно-коммуникационные технологии, на услуги для бизнеса – 13,3%, 11% составляют инвестиции в промышленность.

За девять лет инвестиции в основной капитал в столице выросли более чем в два раза: с 733 млрд рублей в 2010 году до 2,9 трлн рублей в 2019-ом.

Больше всего средств компании вкладывают в машины и оборудование – 38,6%, в строительство зданий и сооружений и благоустройство земель – треть от всего объема инвестиций, в строительство жилья – 16,3%. На создание объектов интеллектуальной собственности приходится 9,6% инвестиций в основной капитал в Москве.

На долю столицы приходится 15% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России, отметил Ефимов.