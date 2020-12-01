Инвестиции в развитие производства в Москве выросли на 11,5%
Инвестиции в основной капитал в Москве за девять месяцев 2020 года составил 1,9 трлн рублей, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Доля внебюджетных инвестиций в столицу составила 72,5%. Почти четверть инвестиций были сделаны в сферу транспорта и логистики, 13,5% приходится на информационно-коммуникационные технологии, на услуги для бизнеса – 13,3%, 11% составляют инвестиции в промышленность.
За девять лет инвестиции в основной капитал в столице выросли более чем в два раза: с 733 млрд рублей в 2010 году до 2,9 трлн рублей в 2019-ом.
Больше всего средств компании вкладывают в машины и оборудование – 38,6%, в строительство зданий и сооружений и благоустройство земель – треть от всего объема инвестиций, в строительство жилья – 16,3%. На создание объектов интеллектуальной собственности приходится 9,6% инвестиций в основной капитал в Москве.
На долю столицы приходится 15% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России, отметил Ефимов.
В Москве созданы условия, при которых бизнесу выгодно инвестировать в Москву, пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.
Он отметил, что инвесторы вправе рассчитывать на поддержку правительства Москвы. В частности, в прошлом году был принят закон об инвестиционном налоговом вычете, а с этого года в Москве запущена программа стимулирования инвесторов, вкладывающих средства в создание рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца.
Предприятия могут получить статусы промкомплекса, технопарка или инвестиционного приоритетного проекта, что позволяет снизить региональную налоговую нагрузку.
Власти также объясняют инвестиционную активность масштабной программой развития Москвы. Сегодня на каждый рубль, вложенный городом в развитие инфраструктуры, удается привлекать 3 рубля частных инвестиций. По словам директора Городского агентства управления инвестициями Светланы Ганеевой, Москва уже несколько лет подряд является одним из лидеров рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства.
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