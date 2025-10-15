Победителя хакатона Tender Hack объявили в Новосибирске

Итоги четвертого за год хакатона серии Tender Hack, который был направлен на поиск решений для модернизации Портала поставщиков, подвели в Новосибирске. Участники хакатона разрабатывали прототип интеллектуального сервиса генерации товарных позиций в закупке. Об этом заявил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Хакатон Tender Hack проводится с 2020 года. Его цель — сформировать «фонд» идей, которые в дальнейшем можно будет использовать в развитии Портала поставщиков. Соревнования, прошедшие в Новосибирске, собрали более 60 участников из трех регионов России, которые боролись за победу в составе 16 команд. Задачей было создать прототип интеллектуального инструмента, который не просто помогает заказчикам добавлять товары в закупку, но и предлагает более качественные и экономически выгодные аналоги. Также командам было необходимо продумать механизм персонализированных рекомендаций на основе истории закупок организации. В отличие от предыдущих хакатонов, где задача состояла в разработке принципиально нового решения, здесь фокус сместился на поиск оптимального с учетом опыта пользователей», — отметил Пуртов.

Наиболее эффективное и проработанное решение предложила команда ICEQ из Новосибирска. Второе место заняла новосибирская команда feel the agi, третье место у SpeedOfLight из Самары.

В рамках хакатона могут попробовать свои силы и студенты, и профессионалы. Средний возраст участников мероприятия — 21 год. В тонкостях работы участникам помогли разобраться консультации экспертов электронной торговой площадки «Росэлторг», Департамента информационных технологий Москвы, столичного Департамента по конкурентной политике и Портала поставщиков, а также мастер-классы.

В Департаменте информационных технологий отметили, что хакатон позволяет в сжатые сроки проверить сразу несколько оригинальных концепций на практике. Наиболее успешные из них впоследствии можно будет использовать для совершенствования действующего или внедрения нового функционала Портала поставщиков.

Принять участие в хакатоне Tender Hack можно бесплатно, его организатором выступает Департамент по конкурентной политике. До конца года пройдет еще один турнир.

На Портале поставщиков представлено свыше 3,2 млн уникальных наименований. Каждый день здесь заключается порядка 1500 контрактов.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей отвечает целям регионального проекта «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

